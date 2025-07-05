"Напевно, найкраща розмова за весь цей час": Зеленський розкрив деталі спілкування з Трампом
Київ • УНН
Президент України назвав розмову з главою Білого дому "максимально продуктивною". Глави держав обговорили питання ППО та спільне виробництво зброї.
Розмова Президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому, що відбулася напередодні, була "максимально продуктивною". Про це у вечірньому зверненні розповів глава української держави, повідомляє УНН.
Деталі
"Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме "петріоти" – ключ до захисту від балістики. Обговорили і ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди на зустрічах найближчим часом", - написав Зеленський.
Він також повідомив, що Україна уклала нові домовленості про спільне виробництво зброї з Данією - зокрема, укладено угоду між Мінстратегпромом України і Міністерством промисловості Данії.
Ми будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проєкт – перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном. ... Спільна робота на території Данії – і згодом в інших країнах, які є ключовими партнерами, – дає ще більший масштаб. Це стосується і дронів, і багатьох інших необхідних видів зброї
Крім того, він розповів про домовленість з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. Так, укладено угоду між Міноборони України та однією з провідних американських компаній.
Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. Зокрема, дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет
Розмова Трампа і путіна: диктатор заговорив про "важливу роль" росії у створенні США04.07.25, 11:55 • 1980 переглядiв
Він підкреслив, що "завдання для всієї нашої держави, для Сил оборони України і всіх бізнесів, які працюють саме за цим напрямом, – буквально щотижня давати
Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів", - резюмував глава держави.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї.
Україна уклала угоди зі США та Данією про спільне виробництво зброї та дронів - Зеленський05.07.25, 18:21 • 881 перегляд