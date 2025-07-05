Україна уклала угоди зі США та Данією про спільне виробництво зброї та дронів - Зеленський

Україна з партнерами масштабують виробництво далекобійної зброї та дронів-перехоплювачів. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, пише УНН.

Захисту життя має бути й точно буде більше. Масштабуємо спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів - щоб захистити наших людей. Цього тижня є угода з американською компанією про виробництво дронів, а також угода з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном - зазначив глава держави.

Зеленський подякував партнерам, які підтримують український ОПК та розбудовують свою оборонну промисловість.

Нагадаємо

Україна та Данія підписали угоду про створення українських оборонних виробництв на території Данії. Данія стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва та постачання до українського війська.