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Україна створить власні виробництва зброї у Данії: підписано важливу угоду

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Україна та Данія підписали угоду про створення українських оборонних виробництв на території Данії. Данія стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва та постачання до українського війська.

Україна створить власні виробництва зброї у Данії: підписано важливу угоду

Україна і Данія підписали угоду, яка відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії. Про це повідомив у Telegram Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, передає УНН.

Деталі

Церемонія підписання відбулась у столиці Данії Копенганені: угоду підписав Сметанін і міністр промисловості Данії Мортен Бьодсков.

Як зазначив Сметанін, у 2024 році Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. З сьогоднішнього дня Данія стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська.

Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК. Я надзвичайно вдячний Данії за таку вагому допомогу українській оборонній промисловості, за своєчасні рішення та підтримку на високому рівні оборонної співпраці

– написав Сметанін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Головними темами зустрічі стали вступ України до ЄС, посилення санкцій проти росії та військова допомога.

Також УНН повідомляв, що Бельгія та Туреччина офіційно увійшли до Коаліції дронів, збільшивши її до 20 країн.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Метте Фредеріксен
Копенгаген
Європейський Союз
Данія
Бельгія
Туреччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Tesla
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