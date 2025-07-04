Украина создаст собственные производства оружия в Дании: подписано важное соглашение

Украина и Дания подписали соглашение, которое открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании. Об этом сообщил в Telegram Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, передает УНН.

Детали

Церемония подписания состоялась в столице Дании Копенгагене: соглашение подписали Сметанин и министр промышленности Дании Мортен Бёдсков.

Как отметил Сметанин, в 2024 году Дания первой начала финансировать производство оружия украинскими компаниями. С сегодняшнего дня Дания стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставки в украинскую армию.

Это уникальный кейс международной кооперации для украинского ОПК. Я чрезвычайно благодарен Дании за такую весомую помощь украинской оборонной промышленности, за своевременные решения и поддержку на высоком уровне оборонного сотрудничества – написал Сметанин.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главными темами встречи стали вступление Украины в ЕС, усиление санкций против России и военная помощь.

Также УНН сообщал, что Бельгия и Турция официально вошли в Коалицию дронов, увеличив ее до 20 стран.