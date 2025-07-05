Украина заключила соглашения с США и Данией о совместном производстве оружия и дронов - Зеленский

Украина с партнерами масштабируют производство дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.

Защиты жизни должно быть и точно будет больше. Масштабируем совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного, чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков - чтобы защитить наших людей. На этой неделе есть соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом - отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые поддерживают украинский ОПК и развивают свою оборонную промышленность.

Напомним

Украина и Дания подписали соглашение о создании украинских оборонных производств на территории Дании. Дания стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства и поставки в украинскую армию.