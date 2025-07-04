російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що росія "відіграла певну роль" у становленні Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegraph.

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Розмова відбулась напередодні Дня незалежності США, який відзначається 4 липня щорічно. Як зазначив помічник путіна юрій ушаков, росія "відіграла важливу роль у становленні американської державності, в тому числі під час Війни за незалежність 1775-1783 років, а потім під час Громадянської війни 1861-1865 років".

Було заявлено, що наші країни пов'язані не тільки союзом у Першій і Другій світових війнах, але й більш глибоким історичним корінням – заявив ушаков.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що що під час телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним він "не досяг жодного прогресу" у досягненні угоди про припинення вогню.

Водночас путін заявив, що росія не відмовиться "від усунення всіх першопричин конфронтації, які виникли".