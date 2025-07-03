Трамп і путін під час телефонної розмови обговорювали реалізацію стамбульських домовленостей - росЗМІ

Під час телефонної Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих на преговорах між Україною і росією у Стамбулі.путін заявив, що держава-агрессор нібито шукає преговорного розв'язання конфлікту, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Радник путіна юрій ушаков повідомив, що путін проінформував Трампа про перебіг реалізації стамбульських домовленостей між росією та Україною.

За словами ушакова путін повідомив Трампу, що росія нібито продовжує шукати переговорного розв'язання українського конфлікту.

Диктатор також заявив Трампу, що росія не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації, які виникли.

В свою чергу, Трамп у розмові з Путіним порушував питання про якнайшвидше припинення бойових дій в Україні.Також росЗМІ повідомляють, Трамп і путін не обговорювали можливу особисту зустріч, але домовилися продовжити спілкування.

Президенти можуть підняти трубку будь-якої миті протягом дня за необхідності розмови один з одним - зазначив ушаков.

Доповнення

Розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа тривала майже годину. путін наголосив на готовності росії продовжити переговорний процес з Україною.