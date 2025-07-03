Трамп и Путин во время телефонного разговора обсуждали реализацию стамбульских договоренностей - росСМИ

Во время телефонного разговора Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. Путин заявил, что государство-агрессор якобы ищет переговорного разрешения конфликта, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Советник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.

По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Россия якобы продолжает искать переговорного разрешения украинского конфликта.

Диктатор также заявил Трампу, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.

В свою очередь, Трамп в разговоре с Путиным поднимал вопрос о скорейшем прекращении боевых действий в Украине. Также росСМИ сообщают, что Трамп и Путин не обсуждали возможную личную встречу, но договорились продолжить общение.

Президенты могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора друг с другом - отметил Ушаков.

Дополнение

Разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длился почти час. Путин подчеркнул готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной.