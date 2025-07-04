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Разговор Трампа и путина: диктатор заговорил о "важной роли" россии в создании США

Киев • УНН

 • 765 просмотра

владимир путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что россия "сыграла определенную роль" в становлении США, включая Войну за независимость и Гражданскую войну. Помощник путина юрий ушаков подчеркнул глубокие исторические корни между странами.

Разговор Трампа и путина: диктатор заговорил о "важной роли" россии в создании США

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что россия "сыграла определенную роль" в становлении Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegraph.

Детали

Разговор состоялся накануне Дня независимости США, который отмечается 4 июля ежегодно. Как отметил помощник путина юрий ушаков, россия "сыграла важную роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость 1775-1783 годов, а затем во время Гражданской войны 1861-1865 годов".

Было заявлено, что наши страны связаны не только союзом в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокими историческими корнями

– заявил ушаков.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным он "не достиг никакого прогресса" в достижении соглашения о прекращении огня.

В то же время путин заявил, что россия не откажется "от устранения всех первопричин конфронтации, которые возникли".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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