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"Наверное, лучший разговор за все это время": Зеленский раскрыл детали общения с Трампом

Киев • УНН

 • 35 просмотра

Президент Украины назвал разговор с главой Белого дома "максимально продуктивным". Главы государств обсудили вопросы ПВО и совместное производство оружия.

"Наверное, лучший разговор за все это время": Зеленский раскрыл детали общения с Трампом

Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома, состоявшийся накануне, был "максимально продуктивным". Об этом в вечернем обращении рассказал глава украинского государства, сообщает УНН.

Детали

"Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно "петриоты" – ключ к защите от баллистики. Обсудили и еще несколько важных вопросов, которые детально проработают наши команды на встречах в ближайшее время", - написал Зеленский.

Он также сообщил, что Украина заключила новые договоренности о совместном производстве оружия с Данией - в частности, заключено соглашение между Минстратегпромом Украины и Министерством промышленности Дании.

Мы будем работать на территории Дании, и это наш совместный проект – первые существенные возможности нашего украинского производства за рубежом. ... Совместная работа на территории Дании – и впоследствии в других странах, которые являются ключевыми партнерами, – дает еще больший масштаб. Это касается и дронов, и многих других необходимых видов оружия

- отметил Президент.

Кроме того, он рассказал о договоренности с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Так, заключено соглашение между Минобороны Украины и одной из ведущих американских компаний.

Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году. В частности, дронов-перехватчиков – это очевидный наш приоритет

- указал Зеленский.

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Он подчеркнул, что "задача для всего нашего государства, для Сил обороны Украины и всех бизнесов, которые работают именно по этому направлению, – буквально каждую неделю давать

Это и больше производить таких дронов, и больше тренировать операторов дронов, и гораздо больше эффективности в применении перехватчиков", - резюмировал глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия.

Украина заключила соглашения с США и Данией о совместном производстве оружия и дронов - Зеленский05.07.25, 18:21 • 878 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
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Белый дом
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