Трамп заявив, що говорив з путіним про нові санкції проти рф: "Він не в захваті"

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорив із російським диктатором володимиром путіним санкції проти рф, і путін від них не в захваті. Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, передає УНН.

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"Ми багато говоримо про санкції. Він не в захваті від них. Я б сказав, що він (путін - ред.) не в захваті від цього, але знаєте, він здатний впоратися з санкціями, але це досить болючі санкції (майбутні - ред.). Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал", - сказав Трамп.

Трамп також заявив, що він "жорсткіший з рф, ніж з Іраном".

Окрім того, він заявив, що мав чудовий дзвінок з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Так, у нас був гарний дзвінок. Ми обговорювали різні речі. Дуже хороший дзвінок, я вважаю, стратегічний. Ми вже допомагаємо їм і продовжимо допомагати. Там досить важка ситуація. Подивимося, що буде далі", - сказав Трамп.

"Я вже говорив вам, що залишився дуже незадоволений своїм дзвінком із президентом путіним. Таке відчуття, що він хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Це погано. Це зовсім недобре. Я залишився незадоволений цим", - додав президент США.

путін і Трамп провели майже годинну розмову: серед тем - Україна

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї.