Трамп заявил, что говорил с Путиным о новых санкциях против РФ: «Он не в восторге»
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что обсудил с Владимиром Путиным санкции против РФ, отметив, что Путин «не в восторге» от них. Также Трамп имел разговор с Зеленским, который назвал «очень хорошим» и «стратегическим».
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным санкции против РФ, и Путин от них не в восторге. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, передает УНН.
Детали
"Мы много говорим о санкциях. Он не в восторге от них. Я бы сказал, что он (Путин - ред.) не в восторге от этого, но знаете, он способен справиться с санкциями, но это довольно болезненные санкции (будущие - ред.). Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал", - сказал Трамп.
Трамп также заявил, что он "жестче с РФ, чем с Ираном".
Кроме того, он заявил, что имел отличный звонок с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Да, у нас был хороший звонок. Мы обсуждали разные вещи. Очень хороший звонок, я считаю, стратегический. Мы уже помогаем им и продолжим помогать. Там довольно тяжелая ситуация. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп.
"Я уже говорил вам, что остался очень недоволен своим звонком с президентом Путиным. Такое ощущение, что он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей. Это плохо. Это совсем нехорошо. Я остался недоволен этим", - добавил президент США.
путин и Трамп провели почти часовой разговор: среди тем - Украина03.07.25, 19:29 • 1703 просмотра
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия.