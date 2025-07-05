Трамп заявил, что говорил с Путиным о новых санкциях против РФ: «Он не в восторге»

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным санкции против РФ, и Путин от них не в восторге. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, передает УНН.

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"Мы много говорим о санкциях. Он не в восторге от них. Я бы сказал, что он (Путин - ред.) не в восторге от этого, но знаете, он способен справиться с санкциями, но это довольно болезненные санкции (будущие - ред.). Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал", - сказал Трамп.

Трамп также заявил, что он "жестче с РФ, чем с Ираном".

Кроме того, он заявил, что имел отличный звонок с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Да, у нас был хороший звонок. Мы обсуждали разные вещи. Очень хороший звонок, я считаю, стратегический. Мы уже помогаем им и продолжим помогать. Там довольно тяжелая ситуация. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп.

"Я уже говорил вам, что остался очень недоволен своим звонком с президентом Путиным. Такое ощущение, что он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей. Это плохо. Это совсем нехорошо. Я остался недоволен этим", - добавил президент США.

путин и Трамп провели почти часовой разговор: среди тем - Украина

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия.