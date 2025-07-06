Разговор Зеленского и Трампа: Келлог раскрыл подробности
Киев • УНН
Кит Келлог, спецпосланник Трампа, прокомментировал разговор президентов США и Украины. Он отметил готовность Трампа к сотрудничеству и поблагодарил Зеленского за соболезнования по поводу наводнения в Техасе.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Келлога в соцсети "Х".
Детали
Келлог одобрительно отозвался об обоих лидерах. Своего шефа он назвал "классическим Трампом, всегда готовым к сотрудничеству". Что касается Зеленского, то Келлог поблагодарил его "за его сочувствие по поводу ужасной потери жизней во время наводнения в Техасе, особенно молодежи".
Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие является ключевой частью лидерства
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом "максимально продуктивным". Разговор состоялся недавно: речь шла о прекращении российско-украинской войны, а также о предоставлении Украине американской помощи.