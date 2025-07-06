Разговор Зеленского и Трампа: Келлог раскрыл подробности

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
12:18 • 2608 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
08:52 • 17062 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 41931 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 111255 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
5 июля, 12:33 • 108451 просмотра
Вопрос Украины и отсутствие путина: 6-7 июля состоится Саммит БРИКС в Бразилии
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 238915 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 285554 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:00 • 128614 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 113387 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 125313 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3м/с
34%
749мм
Популярные новости
Вражеская атака на Киевщину: в ГСЧС показали разрушительные последствия6 июля, 03:14 • 60430 просмотра
Украину накроет жара до +33°: прогноз погоды на 6 июля6 июля, 04:08 • 15804 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: ранена 89-летняя женщина6 июля, 04:29 • 40726 просмотра
В Новороссийске заявили о ночной атаке безэкипажных катеров, Керченский мост также перекрывали6 июля, 06:57 • 29005 просмотра
Мобилизацию и военное положение ВР продлит на следующей пленарной неделе – нардеп6 июля, 07:06 • 3384 просмотра
публикации
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 82385 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 238938 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 285574 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора4 июля, 13:48 • 164816 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 208536 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 111280 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 44230 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 167456 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 195677 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 167018 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

Разговор Зеленского и Трампа: Келлог раскрыл подробности

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Кит Келлог, спецпосланник Трампа, прокомментировал разговор президентов США и Украины. Он отметил готовность Трампа к сотрудничеству и поблагодарил Зеленского за соболезнования по поводу наводнения в Техасе.

Разговор Зеленского и Трампа: Келлог раскрыл подробности

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Келлога в соцсети "Х".

Детали

Келлог одобрительно отозвался об обоих лидерах. Своего шефа он назвал "классическим Трампом, всегда готовым к сотрудничеству". Что касается Зеленского, то Келлог поблагодарил его "за его сочувствие по поводу ужасной потери жизней во время наводнения в Техасе, особенно молодежи".

Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие является ключевой частью лидерства

– написал Келлог.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом "максимально продуктивным". Разговор состоялся недавно: речь шла о прекращении российско-украинской войны, а также о предоставлении Украине американской помощи.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Техас
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9