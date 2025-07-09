Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Сторони обговорили постачання зброї, посилення ППО та санкційний тиск на росію, зокрема вторинні санкції проти покупців російської нафти.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом, під час якої обговорили постачання зброї та посилення ППО, а також посилення санкційного тиску на росію. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.
Змістовна розмова зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію. Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні
Він зазначив, що також обговорили посилення санкційного тиску на росію.
Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа в Італії09.07.25, 19:01 • 919 переглядiв
Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити росію більше думати про мир
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на рф, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.