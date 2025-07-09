Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом, під час якої обговорили постачання зброї та посилення ППО, а також посилення санкційного тиску на росію. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Змістовна розмова зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію. Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що також обговорили посилення санкційного тиску на росію.

Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа в Італії

Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити росію більше думати про мир - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на рф, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.