Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа в Італії

В Італії розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем президента Дональда Трампа Кітом Келлогом, передає УНН.

Наразі подробиці зустрчі те перемовин Зеленського і Келлога невідомі.

Додамо

10-11 липня у Римі відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України.

Келлог входить до складу делегації США, яка прибула на захід.

Поставки військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічей Умєрова з Келлогом - Politico

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Напередодні Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву.

Згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні більше зброї. За його словами, Вашингтон відправить Києву нове озброєння здебільшого для оборони.