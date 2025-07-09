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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа в Італії

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч зі спецпосланцем президента Дональда Трампа Кітом Келлогом в Італії. Келлог прибув до Риму у складі делегації США на Міжнародну конференцію з відновлення України.

Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа в Італії

В Італії розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем президента Дональда Трампа Кітом Келлогом, передає УНН.

Наразі подробиці зустрчі те перемовин Зеленського і Келлога невідомі.

Додамо

10-11 липня у Римі відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України.

Келлог входить до складу делегації США, яка прибула на захід.

Поставки військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічей Умєрова з Келлогом - Politico08.07.25, 06:10 • 1520 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву.

Згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні більше зброї. За його словами, Вашингтон відправить Києву нове озброєння здебільшого для оборони.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Кіт Келлог
Міністерство оборони США
Білий дім
Рим
Дональд Трамп
Італія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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