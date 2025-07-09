Зеленский встретился со спецпосланником Трампа в Италии

В Италии началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента Дональда Трампа Китом Келлогом, передает УНН.

Пока подробности встречи и переговоров Зеленского и Келлога неизвестны.

Добавим

10-11 июля в Риме состоится Международная конференция по восстановлению Украины.

Келлог входит в состав делегации США, прибывшей на мероприятие.

Поставки военной помощи США Украине могут возобновиться после встреч Умерова с Келлогом - Politico

Напомним

Накануне Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разобраться, действительно ли была прекращена военная помощь Киеву.

Впоследствии Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине больше оружия. По его словам, Вашингтон отправит Киеву новое вооружение в основном для обороны.