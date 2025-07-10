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В Украине на сегодняшний день работает 11 тысяч реабилитологов - Елена Зеленская

Киев • УНН

 • 217 просмотра

В Украине работает 11 тысяч реабилитологов, которые помогли 600 тысячам человек. Страна также начала международное медицинское партнерство.

В Украине на сегодняшний день работает 11 тысяч реабилитологов - Елена Зеленская

Сегодня в Украине работает 11 тысяч реабилитологов, которые уже помогли 600 тысячам человек. Также наше государство начало международное медицинское партнерство, сообщила во время выступления на Конференции по восстановлению Украины первая леди Елена Зеленская, сообщает УНН.

Детали

Спасти жизнь недостаточно. Нужно помочь людям снова жить полноценно. Сегодня в Украине работает 11 тысяч реабилитологов. Это в семь раз больше, чем в 2022 году. Только за последние два года они помогли 600 тысячам украинцев

- сообщила первая леди.

Зеленская также рассказала, что Украина начала международное медицинское партнерство и призвала партнеров присоединиться к этому проекту.

Мы учимся у коллег из лучших европейских клиник. Мы очень благодарны этим клиникам и вашим странам. Но наш опыт так вырос, что мы уже можем им делиться. С этой целью Украина начала медицинское партнерство. Это прямое международное сотрудничество между медицинскими учреждениями, и я приглашаю вас присоединиться

- заявила Елена Зеленская.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров создать четкий план восстановления государства, делая акцент на подходе в стиле "Плана Маршалла". Он отметил, что восстановление Украины модернизирует европейскую инфраструктуру и промышленность.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоЗдоровье
Владимир Зеленский
Украина
Елена Зеленская
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