Україна розраховує на допомогу партнерів у справі повернення дітей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів допомоги повернути тисячі українських дітей, яких викрала росія. Про це Зеленський повідомив під час пресконференції в Римі, повідомляє УНН.

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Маємо боротися за наших дітей. Це важливо. Ми дуже розраховуємо на подальшу підтримку в цьому напрямку - сказав Зеленський.

Ми постійно працюємо з питаннями щодо повернення українських дітей, які були викрадені росією. Тисячі дітей, яких ми має повернути до додому рідних, щоб росіяни не ховали їх десь на тимчасово окупованих територіях, чи в росії. Щоб вони не вчили їх ненависті до України і до Європи. Ми бачимо, яка пропаганда в росії, ми бачимо, які в них принципи, які їх і цінності - підкреслив президент.

Доповнення

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що понад 80% українців перебувають у хронічному стресі через втому, напругу та відчай. Вона зазначила, що економіка країни тримається на зусиллях людей, які працюють після ночей у підвалах.