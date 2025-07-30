Отказались посещать российскую школу: Украина вернула домой еще троих детей из рф и ТОТ - Ермак
Киев • УНН
Трое украинских детей, включая двух подростков 16 и 17 лет и 8-летнюю девочку, спасены с временно оккупированных территорий и россии. Подростки тайно учились онлайн в украинской школе, а девочка воссоединилась с семьей.
С временно оккупированных территорий и с территории россии удалось спасти троих украинских детей - двух подростков 16 и 17 лет и 8-летнюю девочку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Детали
По его информации, подростки, несмотря на постоянное давление и угрозы со стороны оккупантов, отказались посещать российскую школу. Они продолжали тайно учиться онлайн в украинской школе, ежедневно рискуя собственной безопасностью.
Девочка несколько лет находилась на территории россии. Она уже воссоединилась со своей семьей после долгой разлуки, отметил Андрей Ермак.
Возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Также Ермак поблагодарил команду Helping to Leave за помощь в спасении детей.
Дополнительно
Bring Kids Back UA - это государственная инициатива Президента Украины, которая стартовала после полномасштабного вторжения россии. Ее главная цель - вернуть домой всех украинских детей, которых россияне незаконно вывезли или удерживают на временно оккупированных территориях и в рф. Инициатива объединяет работу различных государственных структур, дипломатов, правозащитников, волонтеров и международных организаций.
Helping to Leave - это общественная волонтерская организация, которая помогает украинцам выехать с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий. Их команда консультирует людей, ищет безопасные маршруты, помогает с транспортом и документами.
Напомним
25 июля стало известно, что Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Тогда среди спасенных была девочка, которой запрещали говорить на украинском языке в школе, и ребенок, который даже боялся упоминать название своей страны.