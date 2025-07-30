Відмовлялись відвідувати російську школу: Україна повернула додому ще трьох дітей з рф та ТОТ - Єрмак
Київ • УНН
Трьох українських дітей, включаючи двох підлітків 16 і 17 років та 8-річну дівчинку, врятовано з тимчасово окупованих територій та росії. Підлітки таємно навчалися онлайн в українській школі, а дівчинка возз'єдналася з родиною.
З тимчасово окупованих територій та з території Росії вдалося врятувати трьох українських дітей - двох підлітків 16 та 17 років та 8-річну дівчинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Офісу президента України Андрія Єрмака.
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За його інформацією, підлітки попри постійний тиск та погрози з боку окупантів відмовилися відвідувати російську школу. Вони продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі, щодня ризикуючи власною безпекою.
Дівчинка кілька років перебувала на території росії. Вона уже возз'єдналась зі своєю родиною після довгої розлуки, зазначив Андрій Єрмак.
Повернення відбулося в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Також Єрмак подякував команді Helping to Leave за допомогу у порятунку дітей.
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Bring Kids Back UA - це державна ініціатива Президента України, яка стартувала після повномасштабного вторгнення росії. Її головна мета - повернути додому всіх українських дітей, яких росіяни незаконно вивезли або утримують на тимчасово окупованих територіях та в рф. Ініціатива об’єднує роботу різних державних структур, дипломатів, правозахисників, волонтерів та міжнародних організацій.
Helping to Leave - це громадська волонтерська організація, яка допомагає українцям виїхати з тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій. Їхня команда консультує людей, шукає безпечні маршрути, допомагає з транспортом і документами.
Нагадаємо
25 липня стало відомо, що Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Тоді серед врятованих була дівчинка, якій забороняли говорити українською мовою в школі та дитина, яка навіть боялась згадувати назву своєї країни.