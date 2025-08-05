ГУР отримало докази масового викрадення українських дітей з ТОТ - Зарівна
Київ • УНН
ГУР МО України здобуло нові докази масового викрадення українських дітей з окупованих територій. Інформація вже передана правоохоронцям для повернення дітей та притягнення винних до відповідальності.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України у межах масштабної кібероперації отримало нові докази масового викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, повідомляє УНН.
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За її словами, серед доказів - списки вивезених дітей, характеристики на тих, хто залишився без опіки.
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Вона вказала, що ця інформація вже передана до правоохоронних органів і стане важливим доказом у кримінальних провадженнях, "допоможе знайти і повернути дітей додому та притягнути винних до відповідальності".
"Кожен такий доказ - це ще один крок до правди, справедливості й повернення наших дітей. Ми продовжимо робити все можливе, щоб ніхто з них не залишився в руках окупантів", резюмувала Зарівна.
Нагадаємо
25 липня стало відомо, що Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Тоді серед врятованих була дівчинка, якій забороняли говорити українською мовою в школі та дитина, яка навіть боялась згадувати назву своєї країни.
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