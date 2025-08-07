$41.680.11
22:17 • 3252 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 18477 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 34721 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 76660 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 59185 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 58232 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 45695 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 92068 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 70571 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 47639 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
«Донские угли» продолжают грабить горняков на ВОТ Донетчины – ЦНС

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Так называемый «торговый дом «Донские угли», арендующий шахты, не выплачивает людям деньги уже несколько месяцев. В компании объясняют это «колебанием цен».

«Донские угли» продолжают грабить горняков на ВОТ Донетчины – ЦНС

На временно оккупированной Донетчине шахтеры снова остались без зарплат. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что так называемый "торговый дом "Донские угли", который арендует шахты, не выплачивает людям деньги уже несколько месяцев.

Причина? По словам компании - "колебания цен". На самом деле - это очередная схема кражи: российские "инвесторы" выкачивают ресурсы; не ремонтируют, не инвестируют; просто грабят - и уезжают

- рассказывают в ЦНС.

Там добавляют, что шахтеры рискуют жизнью, работая в нечеловеческих условиях, "а в ответ - пустые карманы, долги и ложь".

"Именно так выглядит "русский мир". Освобождение - единственный путь к справедливости", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают лишь 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе.

Также сообщалось, что российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю.

Пропагандистское «восстановление» ВОТ Украины останавливается вместе с экономикой РФ - ЦНС05.08.25, 01:55 • 5480 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика
Донецкая область