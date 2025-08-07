«Донские угли» продолжают грабить горняков на ВОТ Донетчины – ЦНС
Киев • УНН
Так называемый «торговый дом «Донские угли», арендующий шахты, не выплачивает людям деньги уже несколько месяцев. В компании объясняют это «колебанием цен».
На временно оккупированной Донетчине шахтеры снова остались без зарплат. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что так называемый "торговый дом "Донские угли", который арендует шахты, не выплачивает людям деньги уже несколько месяцев.
Причина? По словам компании - "колебания цен". На самом деле - это очередная схема кражи: российские "инвесторы" выкачивают ресурсы; не ремонтируют, не инвестируют; просто грабят - и уезжают
Там добавляют, что шахтеры рискуют жизнью, работая в нечеловеческих условиях, "а в ответ - пустые карманы, долги и ложь".
"Именно так выглядит "русский мир". Освобождение - единственный путь к справедливости", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают лишь 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе.
Также сообщалось, что российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю.
