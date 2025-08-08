ЦНС: російські окупанти не виплачують зарплати вихователям дитсадків на ТОТ
Київ • УНН
Центр національного спротиву фіксує системну кризу з виплатами на тимчасово окупованих територіях України. Працівники дитсадка "Ромашка" у Сватовому майже рік не отримували зарплату.
Деталі
Зазначається, що навіть вихователі залишаються без зарплати на ТОТ. Так, у Сватовому Луганської області працівники дитсадка "Ромашка" майже рік працювали без оплати.
Із жовтня 2024 по липень 2025 чотирьом працівникам "днр-лнрівського" закладу не виплачували зарплату. Борг - майже 1 мільйон рублів
Там вказують, що російські окупанти прикриваються гучними словами про "турботу" та "відновлення", але за цим стоїть байдужість, корупція і безгосподарність.
"Освітяни, які працюють із дітьми, змушені виживати - без зарплат, підтримки й поваги", - констатують у ЦНС.
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованій Донеччині шахтарі знову залишились без зарплат. Так званий "торговий дім "Донські углі", який орендує шахти, не виплачує людям гроші вже кілька місяців.
