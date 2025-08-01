Окупанти завозять вчителів з Ліпецька на окуповані території України
Київ • УНН
Центр національного спротиву повідомляє про завезення російських вчителів з Ліпецька на тимчасово окуповані території України. Це робиться для поширення кремлівських наративів та знищення української ідентичності.
Окупанти завозять вчителів-гастролерів з Ліпецька на тимчасово окуповані території України. про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
росія не може забезпечити школи на тимчасово окупованих територіях педагогами. Ті, хто залишився вірними Україні, відмовились співпрацювати з ворогом. Тому - замість місцевих вчителів у школи направляють "гастролерів" з рф
Зазначається, що на Херсонщину приїдуть випускники педуніверситету з Ліпецька.
"Їх відряджають за контрактом на рік для роботи у школах ТОТ - з єдиною метою: промивати мізки дітям та насаджувати кремлівські наративи. Це - частина політики геноциду, спрямованої на знищення української ідентичності", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
Школярів з тимчасово окупованої Донеччини відправили до табору "Червона гвоздика" у Запорізькій області. Там дітям проводили лекції з пропагандою "досягнень росії" та "єдності регіонів".
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