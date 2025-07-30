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"Правильно" любити росію: окупанти відправили школярів Донеччини до філії "Артека" на Запоріжжі - ЦНС

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

Школярів з тимчасово окупованої Донеччини відправили до табору "Червона гвоздика" у Запорізькій області. Там дітям проводили лекції з пропагандою "досягнень росії" та "єдності регіонів".

"Правильно" любити росію: окупанти відправили школярів Донеччини до філії "Артека" на Запоріжжі - ЦНС

У тимчасово окупованій частині Запорізької області триває ідеологічна обробка дітей. Цього разу школярів із ТОТ Донеччини відправили на "відпочинок" до філії "Артека" - табору "Червона гвоздика", повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Зазначається, що у програмі - лекції кремлівської організації "Знаніє", підконтрольної фсб.

Дітям розповідали про "досягнення росії", "єдність регіонів", нормативи ГТО та "національні ігри". Це - не турбота про дітей. Це - частина плану з формування лояльних до окупації громадян

- вказують в ЦНС.

Там закликають батьків не вірити в "оздоровлення" від окупанта, адже "за лейбою "табір" - пропаганда".

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".

Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.

"Волонтерська рота": росія завезла сотню пропагандистів для роботи з дітьми на окупованих територіях - ЦНС28.07.25, 01:06 • 3244 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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