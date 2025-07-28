"Волонтерська рота": росія завезла сотню пропагандистів для роботи з дітьми на окупованих територіях - ЦНС

$41.770.00
49.100.00
ukenru
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
27 липня, 14:42 • 17045 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
Ексклюзив
27 липня, 10:16 • 45204 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
27 липня, 06:57 • 44949 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 44984 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 55221 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 54480 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 76397 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 197742 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 78569 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 71205 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.2м/с
77%
746мм
Популярнi новини
В Австрії на 6 годин застряг у тунелі німецький швидкісний потяг27 липня, 13:25 • 4132 перегляди
Нові санкції стосуються понад 90 компаній із видобутку металів для російських двигунів та БПЛА - Зеленський27 липня, 13:39 • 3548 перегляди
Повстанці напали на церкву в Конго: загинули 38 людей27 липня, 14:50 • 3336 перегляди
Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти росії27 липня, 15:55 • 3404 перегляди
Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів зі штучним інтелектом - FT 27 липня, 16:44 • 6844 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 197743 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 130593 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 175064 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 146566 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 166423 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 17045 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 20184 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 23597 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 21936 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 22751 перегляди
Актуальне
Facebook
Шахед-136
Financial Times
Fox News
TikTok

"Волонтерська рота": росія завезла сотню пропагандистів для роботи з дітьми на окупованих територіях - ЦНС

Київ • УНН

 • 432 перегляди

На тимчасово окуповані території України прибули сотні пропагандистів з рф, які працюватимуть у дитячих таборах. Їхня мета – знищення самоідентифікації українських дітей через пропагандистські лекції та нав'язування російських ідеологем.

"Волонтерська рота": росія завезла сотню пропагандистів для роботи з дітьми на окупованих територіях - ЦНС

На тимчасово окуповані території України завезли сотню пропагандистів з рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Зазначається, що це учасники підконтрольних москві молодіжних рухів, які будуть працювати в дитячих таборах.

Їх мета - не відпочинок і не допомога, а знищення самоідентифікації українських дітей. Пропагандистські лекції, "розмови про важливе", "рускіє скрєпи" - все це частина кремлівської стратегії геноциду

- стверджують в ЦНС.

Там запевняють, що вже ідентифікують цих осіб, і "усі причетні до цього процесу будуть зафіксовані".

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".

Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.

Окупанти залучають українських дітей до пропаганди "дня Хрещення Русі" - ЦНС27.07.25, 09:03 • 2836 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9