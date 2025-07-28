"Волонтерська рота": росія завезла сотню пропагандистів для роботи з дітьми на окупованих територіях - ЦНС

На тимчасово окуповані території України завезли сотню пропагандистів з рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що це учасники підконтрольних москві молодіжних рухів, які будуть працювати в дитячих таборах.

Їх мета - не відпочинок і не допомога, а знищення самоідентифікації українських дітей. Пропагандистські лекції, "розмови про важливе", "рускіє скрєпи" - все це частина кремлівської стратегії геноциду