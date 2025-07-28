"Волонтерська рота": росія завезла сотню пропагандистів для роботи з дітьми на окупованих територіях - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окуповані території України прибули сотні пропагандистів з рф, які працюватимуть у дитячих таборах. Їхня мета – знищення самоідентифікації українських дітей через пропагандистські лекції та нав'язування російських ідеологем.
На тимчасово окуповані території України завезли сотню пропагандистів з рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
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Зазначається, що це учасники підконтрольних москві молодіжних рухів, які будуть працювати в дитячих таборах.
Їх мета - не відпочинок і не допомога, а знищення самоідентифікації українських дітей. Пропагандистські лекції, "розмови про важливе", "рускіє скрєпи" - все це частина кремлівської стратегії геноциду
Там запевняють, що вже ідентифікують цих осіб, і "усі причетні до цього процесу будуть зафіксовані".
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".
Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.
Окупанти залучають українських дітей до пропаганди "дня Хрещення Русі" - ЦНС27.07.25, 09:03 • 2836 переглядiв