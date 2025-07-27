Окупанти залучають українських дітей до пропаганди "дня Хрещення Русі" - ЦНС

росіяни на тимчасово окупованих територіях залучають українських дітей до пропагандистських заходів до так званого "дня Хрещення Русі". Школярів змушують малювати ілюстрації князів у російському стилі, які потім передають до церков для ідеологічної обробки.

росіяни на тимчасово окупованих територіях залучають українських дітей до пропагандистських заходів до так званого "дня Хрещення Русі". Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС). Деталі Зазначається, що під приводом "духовного виховання" школярів змушують малювати ілюстрації князів та їхніх дружин - у суто російському стилі. Пр цьому малюнки передають до церков, де вони стають частиною ідеологічної обробки. Насправді росіяни використовують хрещення Київської держави як знаряддя легендотворення "російської нації" - що є фейком і не має жодного відношення до науки - вказують у ЦНС. Там називають це ще одним прикладом візуального та культурного привласнення української історії. "Дітей втягують у фальшиву міфологію "русского міра" через церкву", - констатують у ЦНС. Нагадаємо На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг". Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію. В тимчасово окупованому Луганську дітей вчитимуть робити дрони для армії рф - ЦНС