В тимчасово окупованому Луганську дітей вчитимуть робити дрони для армії рф - ЦНС
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Луганську дітей залучатимуть до виготовлення дронів для російської армії. Проєкт "Юные техники" стартує восени 2025 року під егідою путінського молодіжного об'єднання.
В тимчасово окупованому Луганську дітей вчитимуть робити дрони для армії країни-агресора росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що окупаційна адміністрація запускає дитячі клуби "Юные техники", де школярів вчитимуть виготовляти дрони й техніку для ворожої армії.
За даними ЦНС, проєкт стартує восени 2025 року в межах програми "Первые в науке", якою керує путінське молодіжне об'єднання "Движение первых".
Це черговий приклад мілітаризації освіти на ТОТ: під виглядом "науки" дітей привчають до війни, залучаючи до роботи на користь військової машини окупанта. Центр національного спротиву нагадує – залучення дітей до виробництва техніки для війни є порушенням міжнародного права
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