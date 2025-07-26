В оккупированном Луганске детей будут учить делать дроны для армии рф - ЦНС

В оккупированном Луганске детей будут учить делать дроны для армии страны-агрессора россии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационная администрация запускает детские клубы "Юные техники", где школьников будут учить изготавливать дроны и технику для вражеской армии.

По данным ЦНС, проект стартует осенью 2025 года в рамках программы "Первые в науке", которой руководит путинское молодежное объединение "Движение первых".

Это очередной пример милитаризации образования на ВОТ: под видом "науки" детей приучают к войне, привлекая к работе в пользу военной машины оккупанта. Центр национального сопротивления напоминает – привлечение детей к производству техники для войны является нарушением международного права - говорится в сообщении.

Луганск превращается в свалку: оккупанты вводят штрафы за мусор вместо его вывоза - ЦНС