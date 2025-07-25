Луганск превращается в свалку: оккупанты вводят штрафы за мусор вместо его вывоза - ЦНС
Киев • УНН
Временно оккупированный Луганск утопает в мусоре, а оккупационная администрация вводит штрафы за выброс мусора мимо бака. Это происходит вместо решения коммунального коллапса в городе.
Временно оккупированный Луганск превращается в свалку - оккупанты вводят штрафы вместо решения проблем. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас город утопает в мусоре: переполненные баки, отсутствие вывоза отходов, вонь на улицах - реальность, в которую превратили Луганск российские "освободители".
Вместо решения коммунального коллапса, оккупационная "администрация" вводит новые штрафы: от 2 до 3 тысяч рублей - просто за выброс мусора мимо бака
Там называют это не управлением, а репрессиями и имитацией порядка вместо реальных решений.
Напомним
российские оккупанты начали "законное" рейдерство жилья в Луганске, требуя от жителей подачи документов с паспортом РФ в течение 30 дней. Иначе квартиры переходят к оккупационной администрации.
Также сообщалось, что российские оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации", включая государственные шахты и заброшенные объекты. В ЦНС расценивают это как грабеж, поскольку все "документы о собственности" являются юридически ничтожными.
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