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Луганск превращается в свалку: оккупанты вводят штрафы за мусор вместо его вывоза - ЦНС

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Временно оккупированный Луганск утопает в мусоре, а оккупационная администрация вводит штрафы за выброс мусора мимо бака. Это происходит вместо решения коммунального коллапса в городе.

Луганск превращается в свалку: оккупанты вводят штрафы за мусор вместо его вывоза - ЦНС

Временно оккупированный Луганск превращается в свалку - оккупанты вводят штрафы вместо решения проблем. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас город утопает в мусоре: переполненные баки, отсутствие вывоза отходов, вонь на улицах - реальность, в которую превратили Луганск российские "освободители".

Вместо решения коммунального коллапса, оккупационная "администрация" вводит новые штрафы: от 2 до 3 тысяч рублей - просто за выброс мусора мимо бака

- рассказывают в ЦНС.

Там называют это не управлением, а репрессиями и имитацией порядка вместо реальных решений.

Напомним

российские оккупанты начали "законное" рейдерство жилья в Луганске, требуя от жителей подачи документов с паспортом РФ в течение 30 дней. Иначе квартиры переходят к оккупационной администрации.

Также сообщалось, что российские оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации", включая государственные шахты и заброшенные объекты. В ЦНС расценивают это как грабеж, поскольку все "документы о собственности" являются юридически ничтожными.

Россия усиливает милитаризацию ВОТ и истощает ресурсы украинских территорий - ЦНС08.07.25, 20:28 • 1566 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Луганск
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