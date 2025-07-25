Луганск превращается в свалку: оккупанты вводят штрафы за мусор вместо его вывоза - ЦНС

Временно оккупированный Луганск превращается в свалку - оккупанты вводят штрафы вместо решения проблем. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас город утопает в мусоре: переполненные баки, отсутствие вывоза отходов, вонь на улицах - реальность, в которую превратили Луганск российские "освободители".

Вместо решения коммунального коллапса, оккупационная "администрация" вводит новые штрафы: от 2 до 3 тысяч рублей - просто за выброс мусора мимо бака - рассказывают в ЦНС.

Там называют это не управлением, а репрессиями и имитацией порядка вместо реальных решений.

Напомним

российские оккупанты начали "законное" рейдерство жилья в Луганске, требуя от жителей подачи документов с паспортом РФ в течение 30 дней. Иначе квартиры переходят к оккупационной администрации.

Также сообщалось, что российские оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации", включая государственные шахты и заброшенные объекты. В ЦНС расценивают это как грабеж, поскольку все "документы о собственности" являются юридически ничтожными.

Россия усиливает милитаризацию ВОТ и истощает ресурсы украинских территорий - ЦНС