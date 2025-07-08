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Россия усиливает милитаризацию ВОТ и истощает ресурсы украинских территорий - ЦНС

Киев • УНН

 • 29 просмотра

Центр национального сопротивления обнародовал отчет о ситуации на временно оккупированных территориях Украины в первом полугодии 2025 года. Россия милитаризирует ВОТ, создавая новые военные базы и истощая украинские ресурсы, что приводит к гуманитарной катастрофе.

Россия усиливает милитаризацию ВОТ и истощает ресурсы украинских территорий - ЦНС

Центр национального сопротивления представил отчет о ситуации на временно оккупированных территориях Украины в первом полугодии 2025 года, который структурирует и обобщает сведения о том, как Россия распоряжается захваченными украинскими землями, а также людьми и имуществом на них. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет.

Детали

За отчетный период россияне продолжили интеграцию временно оккупированных территорий в юридическое, информационное, инфраструктурное поле РФ.

Особое внимание Кремля уделено развитию военной логистики и мерам по капсулированию информационного поля и изменению идентификации украинской молодежи. В то же время оккупационные администрации не спешат обеспечивать захваченные регионы базовыми потребностями для жизнедеятельности, таким образом поставив временно оккупированные территории на грань экономической и гуманитарной катастрофы

- говорится в документе.

Следствием оккупации временно оккупированных территорий стало присущее самой России отсутствие какой-либо открытой политической борьбы, конкуренции идей и взглядов, низовой гражданской активности жителей.

В то же время на временно оккупированных территориях Украины ограничения более жесткие, чем на территории РФ. Внутренняя борьба за ресурсы на временно оккупированных территориях Украины слабее из-за разрушенности территории и более сильного контроля напрямую из Москвы. Разнообразные "выборы" и "акции" приобретают черты еще большего фарса по тем же причинам

- отмечают аналитики.

В 2025 году Кремль продолжает превращать временно оккупированные территории Украины в форпост российской военной машины. Россия милитаризирует оккупированные территории. В Мариуполе созданы две новые военные базы. Продолжается масштабное хищение остатков украинской промышленности.

По состоянию на весну 2025 года в Украине и приграничной Курской области находится более 620 000 российских военнослужащих. Это на 40 тысяч больше, чем по состоянию на декабрь 2024 года.

Несмотря на громкую и "победную" риторику Кремля, 2025-й стал годом стагнации российской армии. За пять месяцев войска РФ смогли продвинуться на 0,15% территории Украины. На самом деле, как бы цинично это ни звучало, это мизер на фоне амбициозных заявлений о полном контроле над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями до конца года

- говорится в отчете.

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Набор на срочную службу, а за ней подписание контракта с армией РФ активно проводится на временно оккупированных территориях, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. По данным Восточной правозащитной группы Украины, во время предыдущей призывной кампании в российскую армию было призвано не менее 300 человек с оккупированных территорий.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Украина
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