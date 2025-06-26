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Репрессии, рейды, блокпосты: оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на ВОТ

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях, используя рейды, угрозы и психологическое давление. Они планируют мобилизовать до 10 000 человек с ВОТ в 2025 году, включая школьников и студентов.

Репрессии, рейды, блокпосты: оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на ВОТ

Оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Устраивают рейды, совершают репрессии через угрозы, психологическое давление, обман и блокпосты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Сообщается, что россия продолжает грубо нарушать международное право, привлекая жителей ВОТ в армию. Мобилизуют даже школьников и студентов. 

Оккупанты прибегают к следующим методам воздействия на украинцев на ВОТ:

  • “рейды” на блокпостах. Проверяют документы и наличие российского паспорта;
    • пихологическое давление и “беседы” - от административных дел до принуждения подписать контракт;
      • молодежь ставят на учет в школах, 18-летним сразу вручают повестки.
        • План мобилизации на 2025 год - около 10 000 человек с ВОТ, реальные цифры засекречены.

          Оккупанты заставляют украинских школьников собирать гуманитарку для террористов - ЦНС26.06.25, 08:03 • 2206 просмотров

          Но несмотря на это люди сопротивляются. Мужчины прячутся, выезжают в села, не появляются в "военкоматы", устраивая "тихий" саботаж приказов оккупантов.

          После взрывов или листовок — контроль усиливается. Но это также означает, что подполье работает. Есть инструкция, как действовать при проверках, и что делать в случае принуждения к службе

          - отметила пресс-секретарь ЦНС “Липа”.

          Оккупанты на ВОТ охотятся на украинцев без российских паспортов - ЦНС25.06.25, 20:07 • 3158 просмотров

          Лилия Набока

          Лилия Набока

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