Репрессии, рейды, блокпосты: оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на ВОТ
Киев • УНН
Оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях, используя рейды, угрозы и психологическое давление. Они планируют мобилизовать до 10 000 человек с ВОТ в 2025 году, включая школьников и студентов.
Оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Устраивают рейды, совершают репрессии через угрозы, психологическое давление, обман и блокпосты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Сообщается, что россия продолжает грубо нарушать международное право, привлекая жителей ВОТ в армию. Мобилизуют даже школьников и студентов.
Оккупанты прибегают к следующим методам воздействия на украинцев на ВОТ:
- “рейды” на блокпостах. Проверяют документы и наличие российского паспорта;
- пихологическое давление и “беседы” - от административных дел до принуждения подписать контракт;
- молодежь ставят на учет в школах, 18-летним сразу вручают повестки.
- План мобилизации на 2025 год - около 10 000 человек с ВОТ, реальные цифры засекречены.
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Но несмотря на это люди сопротивляются. Мужчины прячутся, выезжают в села, не появляются в "военкоматы", устраивая "тихий" саботаж приказов оккупантов.
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