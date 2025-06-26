Репрессии, рейды, блокпосты: оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на ВОТ

Оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Устраивают рейды, совершают репрессии через угрозы, психологическое давление, обман и блокпосты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Сообщается, что россия продолжает грубо нарушать международное право, привлекая жителей ВОТ в армию. Мобилизуют даже школьников и студентов.

Оккупанты прибегают к следующим методам воздействия на украинцев на ВОТ:

“рейды” на блокпостах. Проверяют документы и наличие российского паспорта;

пихологическое давление и “беседы” - от административных дел до принуждения подписать контракт;

молодежь ставят на учет в школах, 18-летним сразу вручают повестки.

План мобилизации на 2025 год - около 10 000 человек с ВОТ, реальные цифры засекречены.

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Но несмотря на это люди сопротивляются. Мужчины прячутся, выезжают в села, не появляются в "военкоматы", устраивая "тихий" саботаж приказов оккупантов.

После взрывов или листовок — контроль усиливается. Но это также означает, что подполье работает. Есть инструкция, как действовать при проверках, и что делать в случае принуждения к службе - отметила пресс-секретарь ЦНС “Липа”.

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