Оккупанты заставляют украинских школьников собирать гуманитарку для террористов - ЦНС

Оккупанты во время каникул заставляют украинских школьников собирать гуманитарку для террористов "сво". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) превращают даже каникулы в инструмент пропаганды. В частности, на ВОТ Запорожской области школьников заставляют собирать "гуманитарку" для террористов "сво" - перчатки, бензопилы, маскировочные сетки и другое снаряжение.

Это очередное преступление рф против украинских детей: вместо образования - милитаризация, вместо развития - вовлечение в войну - говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что такие показательные "уроки патриотизма" - это "агония оккупации".

"Украина вернется. И дети снова получат настоящее образование", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне массово блокируют банковские карты местных жителей. Даже за переводы в несколько сотен рублей можно получить "заморозку".

Также сообщалось, что россияне на ВОТ объявили имущество украинцев "бесхозяйственным" и угрожают криминалом за его использование без разрешения. Даже родственники могут быть наказаны за "самозахват".

Оккупанты на ВОТ проводят рейды по выявлению украинских телевизионных антенн