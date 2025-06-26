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Оккупанты заставляют украинских школьников собирать гуманитарку для террористов - ЦНС

Киев • УНН

 • 800 просмотра

россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области заставляют украинских школьников собирать гуманитарную помощь для террористов "сво" во время каникул. Это включает перчатки, бензопилы и маскировочные сетки.

Оккупанты заставляют украинских школьников собирать гуманитарку для террористов - ЦНС

Оккупанты во время каникул заставляют украинских школьников собирать гуманитарку для террористов "сво". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) превращают даже каникулы в инструмент пропаганды. В частности, на ВОТ Запорожской области школьников заставляют собирать "гуманитарку" для террористов "сво" - перчатки, бензопилы, маскировочные сетки и другое снаряжение.

Это очередное преступление рф против украинских детей: вместо образования - милитаризация, вместо развития - вовлечение в войну

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что такие показательные "уроки патриотизма" - это "агония оккупации".

"Украина вернется. И дети снова получат настоящее образование", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне массово блокируют банковские карты местных жителей. Даже за переводы в несколько сотен рублей можно получить "заморозку".

Также сообщалось, что россияне на ВОТ объявили имущество украинцев "бесхозяйственным" и угрожают криминалом за его использование без разрешения. Даже родственники могут быть наказаны за "самозахват".

Оккупанты на ВОТ проводят рейды по выявлению украинских телевизионных антенн25.06.25, 01:47 • 3096 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Запорожская область
Украина
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