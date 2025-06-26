Окупанти примушують українських школярів збирати гуманітарку для терористів - ЦНС

Окупанти під час канікул примушують українських школярів збирати гуманітарку для терористів "сво". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) перетворюють навіть канікули на інструмент пропаганди. Зокрема, на ТОТ Запорізької області школярів змушують збирати "гуманітарку" для терористів "сво" - рукавички, бензопили, маскувальні сітки та інше спорядження.

Це черговий злочин рф проти українських дітей: замість освіти - мілітаризація, замість розвитку - втягування у війну - йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що такі показові "уроки патріотизму" - це "агонія окупації".

"Україна повернеться. І діти знову отримають справжню освіту", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни масово блокують банківські картки місцевих мешканців. Навіть за перекази у кілька сотень рублів можна отримати "замороження".

Також повідомлялося, що росіяни на ТОТ оголосили майно українців "безгосподарчим" та погрожують криміналом за його використання без дозволу. Навіть родичі можуть бути покарані за "самозахоплення".

Окупанти на ТОТ проводять рейди щодо виявлення українських телевізійних антен