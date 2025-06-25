Оккупанты на ВОТ охотятся на украинцев без российских паспортов - ЦНС
Киев • УНН
российские оккупанты устраивают фильтрационные рейды на временно оккупированных территориях Украины, охотясь на украинцев без российских паспортов. Эта кампания является формой репрессий против тех, кто сохраняет украинскую идентичность и отказывается от гражданства рф.
российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины устраивают фильтрационные рейды против тех, кто не сломался и не оформил российский паспорт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
По данным ЦНС, в частности в Мелитополе местного жителя обвинили в "фиктивной регистрации" украинцев без паспортов рф в своей квартире. Теперь ему грозит уголовное дело.
И это только один из сотен аналогичных случаев. Такие рейды — это не "порядок", а прямая репрессия против всех, кто сохраняет украинский паспорт и украинскую идентичность. кремль стремится создать "правильную картинку" для пропаганды о тотальной лояльности и "массовой поддержке" оккупации. На самом деле же под принуждением и угрозами они пытаются добить то, чего не смогли достичь военной силой
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) враг запретил украинское телеэфирное оборудование и активно ищет "нарушителей".
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