Оккупанты на ВОТ охотятся на украинцев без российских паспортов - ЦНС

российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины устраивают фильтрационные рейды против тех, кто не сломался и не оформил российский паспорт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным ЦНС, в частности в Мелитополе местного жителя обвинили в "фиктивной регистрации" украинцев без паспортов рф в своей квартире. Теперь ему грозит уголовное дело.

И это только один из сотен аналогичных случаев. Такие рейды — это не "порядок", а прямая репрессия против всех, кто сохраняет украинский паспорт и украинскую идентичность. кремль стремится создать "правильную картинку" для пропаганды о тотальной лояльности и "массовой поддержке" оккупации. На самом деле же под принуждением и угрозами они пытаются добить то, чего не смогли достичь военной силой - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) враг запретил украинское телеэфирное оборудование и активно ищет "нарушителей".

Оккупанты запрещают в школах на ВОТ украинский язык и литературу