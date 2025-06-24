Оккупанты запрещают в школах на ВОТ украинский язык и литературу
Киев • УНН
Минпросвещения рф исключило украинский язык и литературу из школьной программы на временно оккупированных территориях Украины. МИД Украины назвал это решение геноцидной политикой москвы.
На временно оккупированных территориях Украины прекратят преподавать украинский язык и литературу. Минпросвещения рф обнародовало проект приказа об изменении федеральной программы для школ. Документ исключает из школьной программы учебный предмет "Родной (украинский) язык", передает УНН.
Детали
Ведомство страны-агрессора также предлагает прекратить изучение украинской литературы с 1 по 9 классы на захваченных украинских территориях.
Эти изменения вносят "в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире".
В ноябре прошлого года путин призвал не "повторять ошибок прошлого" в сфере изучения украинского языка на ВОТ. Сказал, что политика в области русского языка должна быть "мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни".
Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на решение рф.
Расцениваем решение властей рф о запрете изучения украинского языка в школах на временно оккупированных территориях Украины как очередное проявление геноцидной политики москвы
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