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Оккупанты запрещают в школах на ВОТ украинский язык и литературу

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Минпросвещения рф исключило украинский язык и литературу из школьной программы на временно оккупированных территориях Украины. МИД Украины назвал это решение геноцидной политикой москвы.

Оккупанты запрещают в школах на ВОТ украинский язык и литературу

На временно оккупированных территориях Украины прекратят преподавать украинский язык и литературу. Минпросвещения рф обнародовало проект приказа об изменении федеральной программы для школ. Документ исключает из школьной программы учебный предмет "Родной (украинский) язык", передает УНН.

Детали

Ведомство страны-агрессора также предлагает прекратить изучение украинской литературы с 1 по 9 классы на захваченных украинских территориях.

Эти изменения вносят "в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире".

В ноябре прошлого года путин призвал не "повторять ошибок прошлого" в сфере изучения украинского языка на ВОТ. Сказал, что политика в области русского языка должна быть "мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни".

Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на решение рф.

Расцениваем решение властей рф о запрете изучения украинского языка в школах на временно оккупированных территориях Украины как очередное проявление геноцидной политики москвы

- говорится в заявлении МИД.

"Sale" и "Shop" не допускается: в рф запретили использование английского на вывесках24.06.25, 16:48 • 1664 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Украина
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