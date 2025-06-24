Оккупанты запрещают в школах на ВОТ украинский язык и литературу

На временно оккупированных территориях Украины прекратят преподавать украинский язык и литературу. Минпросвещения рф обнародовало проект приказа об изменении федеральной программы для школ. Документ исключает из школьной программы учебный предмет "Родной (украинский) язык", передает УНН.

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Ведомство страны-агрессора также предлагает прекратить изучение украинской литературы с 1 по 9 классы на захваченных украинских территориях.

Эти изменения вносят "в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире".

В ноябре прошлого года путин призвал не "повторять ошибок прошлого" в сфере изучения украинского языка на ВОТ. Сказал, что политика в области русского языка должна быть "мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни".

Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на решение рф.

Расцениваем решение властей рф о запрете изучения украинского языка в школах на временно оккупированных территориях Украины как очередное проявление геноцидной политики москвы - говорится в заявлении МИД.

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