Заборона рф вивчати українську мову в школах: МЗС назвали це геноцидною політикою
Київ • УНН
МЗС України розцінює заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях як прояв геноцидної політики москви. Міністерство наголошує, що українська мова має потужний захист і всі російські "заборони" є тимчасовими.
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення російської влади заборонити вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.
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У зовнішньополітичному відомстві наголосили на злочинному характері дій російської влади щодо української мови.
Розцінюємо рішення влади рф про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України як черговий вияв геноцидної політики москви
У міністерстві підкреслили, що мовна політика росії має виразний імперський та агресивний характер.
Імперська росія, яка систематично маніпулює мовним питанням для виправдання агресії, провадить цілеспрямовану політику русифікації, асиміляції, геноцидного винищення цілих народів, пригноблення інших культур, придушення національної ідентичності
У МЗС нагадали про багатовікову історію утисків української мови з боку москви.
Протягом століть московія намагалася заборонити українську мову загалом понад 130 разів. Зрештою автори цих спроб згинули разом зі своїми указами, циркулярами та доносами, а українська мова пережила всіх гнобителів – зауважили дипломати.
У міністерстві наголосили, що сучасна російська агресія не має перспектив, як і попередні спроби лінгвоциду.
Так само зійдуть на пси сучасні спроби продовжити царські репресії та сталінський лінгвоцид
російській владі також нагадали про культурний спадок Херсонщини та силу, яка нині стоїть за українським словом. російським шовіністам, які вирішили вчергове "заборонити" українське слово на Херсонщині, можемо відповісти словами великого уродженця Херсонщини Миколи Куліша: "Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!"
У відомстві наголосили, що українська мова сьогодні має потужний захист.
Сьогодні українська мова не беззбройна. За нею – сила українського війська та зброї. Тому всі російські "заборони" такі ж бутафорні та тимчасові, як і російська окупація
На завершення в МЗС підкреслили, що тимчасова окупація завершиться, і разом з нею зникне й примусова русифікація.
Окупанти згинуть, а Чаплинка Куліша та решта Херсонщини, Запоріжжя та нашого Півдня були та будуть Україною. І коли російський чобіт забереться геть з української землі, вслід йому пролунає відбірне та міцне українське слово
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, з початку повномасштабного вторгнення рф українська мова стала не просто засобом комунікації, а символом боротьби за незалежність. Українська мова – це маркер національної ідентичності, важливий інструмент для формування суспільної єдності. Попри позитивні зміни після ухвалення мовного закону в 2019 році, виклики залишаються, зокрема через активну антиукраїнську пропаганду, якою росія намагається підірвати значення української мови і національної культури. Виявляють деструктивний вплив росії через мову експерти-лінгвісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).