Заборона рф вивчати українську мову в школах: МЗС назвали це геноцидною політикою

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення російської влади заборонити вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили на злочинному характері дій російської влади щодо української мови.

Розцінюємо рішення влади рф про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України як черговий вияв геноцидної політики москви

У міністерстві підкреслили, що мовна політика росії має виразний імперський та агресивний характер.

У МЗС нагадали про багатовікову історію утисків української мови з боку москви.

Протягом століть московія намагалася заборонити українську мову загалом понад 130 разів. Зрештою автори цих спроб згинули разом зі своїми указами, циркулярами та доносами, а українська мова пережила всіх гнобителів – зауважили дипломати.

У міністерстві наголосили, що сучасна російська агресія не має перспектив, як і попередні спроби лінгвоциду.

російській владі також нагадали про культурний спадок Херсонщини та силу, яка нині стоїть за українським словом. російським шовіністам, які вирішили вчергове "заборонити" українське слово на Херсонщині, можемо відповісти словами великого уродженця Херсонщини Миколи Куліша: "Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!"