Запрет РФ изучать украинский язык в школах: МИД назвал это геноцидной политикой

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение российских властей запретить изучение украинского языка в школах на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Во внешнеполитическом ведомстве отметили преступный характер действий российских властей в отношении украинского языка.

Расцениваем решение властей рф о запрете изучения украинского языка в школах на временно оккупированных территориях Украины как очередное проявление геноцидной политики москвы – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что языковая политика россии имеет выраженный имперский и агрессивный характер.

Имперская россия, которая систематически манипулирует языковым вопросом для оправдания агрессии, проводит целенаправленную политику русификации, ассимиляции, геноцидного истребления целых народов, угнетения других культур, подавления национальной идентичности – отметили в ведомстве.

В МИД напомнили о многовековой истории притеснений украинского языка со стороны москвы.

На протяжении веков московия пыталась запретить украинский язык в общей сложности более 130 раз. В конце концов авторы этих попыток погибли вместе со своими указами, циркулярами и доносами, а украинский язык пережил всех угнетателей – отметили дипломаты.

В министерстве подчеркнули, что современная российская агрессия не имеет перспектив, как и предыдущие попытки лингвоцида.

Так же сойдут на нет современные попытки продолжить царские репрессии и сталинский лингвоцид – подчеркнули в МИД.

российским властям также напомнили о культурном наследии Херсонщины и силе, которая ныне стоит за украинским словом. российским шовинистам, которые решили в очередной раз "запретить" украинское слово на Херсонщине, можем ответить словами великого уроженца Херсонщины Николая Кулиша: "Каждое слово убеждает тогда, когда за ним звенит оружие!" – заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что украинский язык сегодня имеет мощную защиту.

Сегодня украинский язык не безоружен. За ним – сила украинского войска и оружия. Поэтому все российские "запреты" такие же бутафорские и временные, как и российская оккупация – говорится в комментарии.

В завершение в МИД подчеркнули, что временная оккупация завершится, и вместе с ней исчезнет и принудительная русификация.

Оккупанты погибнут, а Чаплинка Кулиша и остальная Херсонщина, Запорожье и наш Юг были и будут Украиной. И когда российский сапог уберется прочь с украинской земли, вслед ему прозвучит отборное и крепкое украинское слово – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним

Как сообщал УНН, с начала полномасштабного вторжения рф украинский язык стал не просто средством коммуникации, а символом борьбы за независимость. Украинский язык – это маркер национальной идентичности, важный инструмент для формирования общественного единства. Несмотря на позитивные изменения после принятия языкового закона в 2019 году, вызовы остаются, в частности из-за активной антиукраинской пропаганды, которой россия пытается подорвать значение украинского языка и национальной культуры. Выявляют деструктивное влияние россии через язык эксперты-лингвисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).