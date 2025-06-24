Окупанти забороняють у школах на ТОТ українську мову та літературу

На тимчасово окупованих територіях України припинять викладати українську мову та літературу. Мінпросвіти рф оприлюднило проект наказу про зміну федеральної програми для шкіл. Документ виключає зі шкільної програми навчальний предмет "Рідна (українська) мова", передає УНН.

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Відомство країни-агресора також пропонує припинити вивчення української літератури з 1 по 9 класи на загарбаних українських територіях.

Ці зміни вносять "у зв'язку зі зміненою геополітичною ситуацією у світі".

У листопаді минулого року путін закликав не "повторювати помилок минулого" у сфері вивчення української мови на ТОТ. Сказав, що політика в галузі російської мови має бути "м'якою, природною, заснованою на потребах життя".

Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на рішення рф.

Розцінюємо рішення влади рф про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України як черговий вияв геноцидної політики москви - йдеться у заяві МЗС.

"Sale" і "Shop" не допускається: у рф заборонили використання англійської на вивісках