"Sale" і "Shop" не допускається: у рф заборонили використання англійської на вивісках

Закон про захист російської мови передбачає, зокрема, розміщення вивісок і написів з урахуванням нових правил. Закон підписав президент рф володимир путін.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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У рф президент путін підписав новий закон про захист російської мови. За законом, передбачається, що серед іншого, розміщення вивісок і написів має бути лише російською. Не допускається використання англійських слів на довідкових знаках і різних покажчиках. Тобто щось на кшалт "sale" або "shop" та інших - вже не можна у довідкових знаках на території рф. Переклад іншими мовами можливий. Але тільки "за умови ідентичності змісту та рівнозначності оформлення".

Таким чином, підписаний путіним закон, вносить зміни до низки нормативних актів, включно із законом "Про захист прав споживачів".

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