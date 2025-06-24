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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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"Sale" і "Shop" не допускається: у рф заборонили використання англійської на вивісках

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Президент рф володимир путін підписав закон, що забороняє використання англійських слів на вивісках та покажчиках. Цей закон вносить зміни до низки нормативних актів. Переклад іншими мовами дозволяється лише "за умови ідентичності змісту".

"Sale" і "Shop" не допускається: у рф заборонили використання англійської на вивісках

Закон про захист російської мови передбачає, зокрема, розміщення вивісок і написів з урахуванням нових правил. Закон підписав президент рф володимир путін.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У рф президент путін підписав новий закон про захист російської мови. За законом, передбачається, що серед іншого, розміщення вивісок і написів має бути лише російською. Не допускається використання англійських слів на довідкових знаках і різних покажчиках. Тобто щось на кшалт "sale" або "shop" та інших - вже не можна у довідкових знаках на території рф. Переклад іншими мовами можливий.  Але тільки "за умови ідентичності змісту та рівнозначності оформлення".

Таким чином, підписаний путіним закон, вносить зміни до низки нормативних актів, включно із законом "Про захист прав споживачів".

Нагадаємо

МЗС України розцінює заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях як прояв геноцидної політики москви.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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