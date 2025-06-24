"Sale" и "Shop" не допускается: в рф запретили использование английского на вывесках
Киев • УНН
Президент рф владимир путин подписал закон, запрещающий использование английских слов на вывесках и указателях. Этот закон вносит изменения в ряд нормативных актов. Перевод на другие языки разрешается только "при условии идентичности содержания".
Закон о защите русского языка предусматривает, в частности, размещение вывесок и надписей с учетом новых правил. Закон подписал президент рф владимир путин.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В рф президент путин подписал новый закон о защите русского языка. По закону, предусматривается, что среди прочего, размещение вывесок и надписей должно быть только на русском. Не допускается использование английских слов на справочных знаках и различных указателях. То есть что-то вроде "sale" или "shop" и других - уже нельзя в справочных знаках на территории рф. Перевод на другие языки возможен. Но только "при условии идентичности содержания и равнозначности оформления".
Таким образом, подписанный путиным закон вносит изменения в ряд нормативных актов, включая закон "О защите прав потребителей".
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