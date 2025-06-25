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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Окупанти на ТОТ полюють на українців без російських паспортів - ЦНС

Київ • УНН

 • 578 перегляди

російські окупанти влаштовують фільтраційні рейди на тимчасово окупованих територіях України, полюючи на українців без російських паспортів. Ця кампанія є формою репресій проти тих, хто зберігає українську ідентичність та відмовляється від громадянства рф.

Окупанти на ТОТ полюють на українців без російських паспортів - ЦНС

російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України влаштовують фільтраційні рейди проти тих, хто не зламався і не оформив російський паспорт. Про це УНН повідомляє  посиланням не Центр національного спротиву.

Деталі

За даними ЦНС, зокрема у Мелітополі місцевого жителя звинуватили у "фіктивній реєстрації" українців без паспортів рф у своїй квартирі. Тепер йому загрожує кримінальна справа.

І це тільки один із сотень аналогічних випадків. Такі рейди — це не "порядок", а пряма репресія проти всіх, хто зберігає український паспорт і українську ідентичність. кремль прагне створити "правильну картинку" для пропаганди про тотальну лояльність і "масову підтримку" окупації. Насправді ж під примусом і погрозами вони намагаються добити те, чого не змогли досягти військовою силою

- наголосили у ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) ворог заборонив українське телеефірне обладнання й активно шукає "порушників".

Окупанти забороняють у школах на ТОТ українську мову та літературу24.06.25, 21:37 • 3768 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоВійна
Україна
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