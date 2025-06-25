російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України влаштовують фільтраційні рейди проти тих, хто не зламався і не оформив російський паспорт. Про це УНН повідомляє посиланням не Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, зокрема у Мелітополі місцевого жителя звинуватили у "фіктивній реєстрації" українців без паспортів рф у своїй квартирі. Тепер йому загрожує кримінальна справа.

І це тільки один із сотень аналогічних випадків. Такі рейди — це не "порядок", а пряма репресія проти всіх, хто зберігає український паспорт і українську ідентичність. кремль прагне створити "правильну картинку" для пропаганди про тотальну лояльність і "масову підтримку" окупації. Насправді ж під примусом і погрозами вони намагаються добити те, чого не змогли досягти військовою силою - наголосили у ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) ворог заборонив українське телеефірне обладнання й активно шукає "порушників".

Окупанти забороняють у школах на ТОТ українську мову та літературу