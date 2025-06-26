Репресії, рейди, блокпости: окупанти посилюють примусову мобілізацію українців на ТОТ

Окупанти посилюють примусову мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях. Влаштовуют рейди, чинять репресії через погрози, психологічний тиск, обман і блокпости. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, залучаючи жителів ТОТ до війська. Мобілізують навіть школярів та студентів.

Окупанти вдаються до настуних методів впливу на укранців на ТОТ:

“рейди” на блокпостах. Перевіряють документи і наявність російського паспорта;

пихологічний тиск і “бесіди” - від адміністративних справ до примусу підписати контракт;

молодь ставлять на облік у школах, 18-річним одразу вручають повістки.

План мобілізації на 2025 рік - близько 10 000 осіб з ТОТ, реальні цифри засекречено.

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Але попри це люди чинять спротив. Чоловіки ховаються, виїжджають у села, не з’являються до "військкоматів", влаштовуючи "тихий" саботаж наказів окупантів.

Після вибухів чи листівок — контроль посилюється. Але це також означає, що підпілля працює. Є інструкція, як діяти при перевірках, та що робити у випадку примусу до служби - зазначила речниця ЦНС “Липа”.

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