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Репресії, рейди, блокпости: окупанти посилюють примусову мобілізацію українців на ТОТ

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Окупанти посилюють примусову мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях, використовуючи рейди, погрози та психологічний тиск. Вони планують мобілізувати до 10 000 осіб з ТОТ у 2025 році, включаючи школярів та студентів.

Репресії, рейди, блокпости: окупанти посилюють примусову мобілізацію українців на ТОТ

Окупанти посилюють примусову мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях. Влаштовуют рейди, чинять репресії через погрози, психологічний тиск, обман і блокпости. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Повідомляється, що росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, залучаючи жителів ТОТ до війська. Мобілізують навіть школярів та студентів. 

Окупанти вдаються до настуних методів впливу на укранців на ТОТ:

  • “рейди” на блокпостах. Перевіряють документи і наявність російського паспорта;
    • пихологічний тиск і “бесіди” - від адміністративних справ до примусу підписати контракт;
      • молодь ставлять на облік у школах, 18-річним одразу вручають повістки.
        • План мобілізації на 2025 рік - близько 10 000 осіб з ТОТ, реальні цифри засекречено.

          Окупанти примушують українських школярів збирати гуманітарку для терористів - ЦНС26.06.25, 08:03 • 2236 переглядiв

          Але попри це люди чинять спротив. Чоловіки ховаються, виїжджають у села, не з’являються до "військкоматів", влаштовуючи "тихий" саботаж наказів окупантів.

          Після вибухів чи листівок — контроль посилюється. Але це також означає, що підпілля працює. Є інструкція, як діяти при перевірках, та що робити у випадку примусу до служби

          - зазначила речниця ЦНС “Липа”.

          Окупанти на ТОТ полюють на українців без російських паспортів - ЦНС25.06.25, 20:07 • 3166 переглядiв

          Лілія Набока

          Лілія Набока

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