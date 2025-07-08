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росія посилює мілітаризацію ТОТ та виснажує ресурси українських територій - ЦНС

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Центр національного спротиву оприлюднив звіт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України у першому півріччі 2025 року. росія мілітаризує ТОТ, створюючи нові військові бази та виснажуючи українські ресурси, що призводить до гуманітарної катастрофи.

росія посилює мілітаризацію ТОТ та виснажує ресурси українських територій - ЦНС

Центр національного спротиву представив звіт про ситуацію на ТОТ України у першому півріччя 2025 року, який структурує та узагальнює відомості про те, як росія розпоряджається загарбаними українськими землями, а також людьми та майном на них. Про це повідомліє УНН з посиланням на звіт.

Деталі

За звітний період росіяни продовжили інтеграцію ТОТ до юридичного, інформаційного, інфраструктурного поля рф.

Особлива увага Кремля приділена розбудові військової логістики та заходам з капсулювання інформаційного поля й зміни ідентифікації українській молоді. Натомість окупаційні адміністрації не поспішають забезпечувати захоплені регіони базовим потребам для життєдіяльності, таким чином поставивши ТОТ на межу економічної та гуманітарної катастрофик

- йдеться у документі.

Наслідком окупації ТОТ стали притаманні самій росії відсутність будь-якої відкритої політичної боротьби, конкуренції ідей та поглядів, низової громадянської активності жителів.

У той же час, на ТОТ України обмеження жорстокіші, ніж на території рф. Внутрішня боротьба за ресурси на ТОТ України слабша через зруйнованість території та сильніший контроль напряму з москви. Різноманітні "вибори" та "акції" набувають рис ще більшого фарсу з тих самих причин

- зауважують аналітики.

У 2025 року кремль продовжує перетворювати тимчасово окуповані території України на форпост російської військової машини. росія мілітаризує окуповані території. У Маріуполі створено дві нові військові бази. Триває масштабне розкрадання залишків української промисловості.

Станом на весну 2025 року в Україні та прикордонній Курській області перебуває понад 620 000 російських військовослужбовців. Це на 40 тисяч більше, ніж станом на грудень-2024.

Попри гучну та "переможну" риторику Кремля, 2025-ий став роком стагнації на російської армії. За п’ять місяців війська РФ змогли просунутися на 0,15% території України. Насправді, як би цинічно це не звучало, це мізер на тлі амбітних заяв про повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями до кінця року

- йдеться у звіті.

На окупованих територіях студентів з "хвостами" змушують йти в армію рф - ЦПД РНБО07.06.25, 13:18 • 3696 переглядiв

Набір на строкову службу а за нею підписання контракту з армією рф активно проводиться на ТОТ, включаючи Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. За даними Східної правозахисної групи України, під час попередньої призовної кампанії до російської армії було призвано щонайменше 300 осіб з окупованих територій.

Репресії, рейди, блокпости: окупанти посилюють примусову мобілізацію українців на ТОТ26.06.25, 14:02 • 2295 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Україна
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