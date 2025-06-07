На окупованих територіях студентів з "хвостами" змушують йти в армію рф - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Окупанти змушують студентів з академічною заборгованістю укладати контракти з армією рф. В обмін обіцяють зберегти місце навчання та закрити "хвости", погрожуючи відрахуванням.
На підконтрольній росії території примушують студентів з академічною заборгованістю укладати контракти з російською армією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО у суботу, передає УНН.
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"Окупаційні адміністрації вдаються до нових методів примусової мобілізації: на підконтрольній рф території поширено практику примушення студентів з академічною заборгованістю укладати короткострокові контракти з російською армією", - ідеться в повідомленні ЦПД.
У ЦПД нагадали, що студентів російських ВНЗ, яким загрожує відрахування, приневолюють підписувати контракт з міноборони рф.
"В обмін на службу студентам обіцяють зберегти місце навчання та закрити академічну заборгованість, водночас погрожуючи відрахуванням та примусовою мобілізацією у разі відмови", - сказано у повідомленні.
"Такі дії є брутальним порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Населення окупованої території не може бути змушене брати участь у військових діях проти своєї держави - це кваліфікується як порушення прав людини та суверенітету окупованої країни", - зазначили в ЦПД.
Зазначається, що загалом окупанти системно використовують вразливі групи населення на ТОТ для поповнення втрат зс рф, зокрема примусово мобілізуючи затриманих осіб, яким загрожує ув’язнення.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України росіяни планують створити окремі військові табори для дівчат. У спеціальних таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами.