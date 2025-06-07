Окупанти планують створити на ТОТ військові табори для дівчат - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України росіяни планують створити окремі військові табори для дівчат. У спеціальних таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) в п'ятницю, 6 червня, передає УНН.

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Росіяни продовжують мілітаризовувати українських підлітків на ТОТ.

Окупанти запланували створити окремі мілітарні табори для дівчат, де підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами - повідомляє Центр нацспротиву.

"Водночас учасницям табору будуть промивати мізки – нав’язувати "велич" рф, вести антизахідну риторику та звинувачувати їхню Батьківщину у війні", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

В окупованому Луганську університети стали казармами, де молодь вчать стріляти та кидати гранати. Окупанти проводять змагання з військово-патріотичного виховання.

У тимчасово окупованому Луганську дітей вербують до партії путіна - ЦНС