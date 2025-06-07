Окупанти планують створити на ТОТ військові табори для дівчат - ЦНС
Київ • УНН
Росіяни мілітаризують українських підлітків на ТОТ, плануючи створити окремі військові табори для дівчат. Там навчатимуть тактичній медицині, керуванню дронами та нав'язуватимуть ідеологію РФ.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни планують створити окремі військові табори для дівчат. У спеціальних таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) в п'ятницю, 6 червня, передає УНН.
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Росіяни продовжують мілітаризовувати українських підлітків на ТОТ.
Окупанти запланували створити окремі мілітарні табори для дівчат, де підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами
"Водночас учасницям табору будуть промивати мізки – нав’язувати "велич" рф, вести антизахідну риторику та звинувачувати їхню Батьківщину у війні", - додали в ЦНС.
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