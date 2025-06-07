На временно оккупированных территориях Украины россияне планируют создать отдельные военные лагеря для девушек. В специальных лагерях подростков будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) в пятницу, 6 июня, передает УНН.

Детали

Россияне продолжают милитаризовать украинских подростков на ВОТ.

Оккупанты запланировали создать отдельные милитарные лагеря для девушек, где подростков будут обучать тактической медицине и управлению дронами - сообщает Центр нацсопротивления.

"В то же время участницам лагеря будут промывать мозги – навязывать "величие" рф, вести антизападную риторику и обвинять их Родину в войне", - добавили в ЦНС.

Напомним

В оккупированном Луганске университеты стали казармами, где молодежь учат стрелять и бросать гранаты. Оккупанты проводят соревнования по военно-патриотическому воспитанию.

Во временно оккупированном Луганске детей вербуют в партию путина - ЦНС