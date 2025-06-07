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Оккупанты планируют создать на ВОТ военные лагеря для девушек - ЦНС

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Россияне милитаризируют украинских подростков на ВОТ, планируя создать отдельные военные лагеря для девушек. Там будут обучать тактической медицине, управлению дронами и навязывать идеологию РФ.

Оккупанты планируют создать на ВОТ военные лагеря для девушек - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины россияне планируют создать отдельные военные лагеря для девушек. В специальных лагерях подростков будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) в пятницу, 6 июня, передает УНН.

Детали

Россияне продолжают милитаризовать украинских подростков на ВОТ. 

Оккупанты запланировали создать отдельные милитарные лагеря для девушек, где подростков будут обучать тактической медицине и управлению дронами

- сообщает Центр нацсопротивления.

"В то же время участницам лагеря будут промывать мозги – навязывать "величие" рф, вести антизападную риторику и обвинять их Родину в войне", - добавили в ЦНС.

Напомним

В оккупированном Луганске университеты стали казармами, где молодежь учат стрелять и бросать гранаты. Оккупанты проводят соревнования по военно-патриотическому воспитанию.

Во временно оккупированном Луганске детей вербуют в партию путина - ЦНС28.05.25, 06:44 • 2612 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Украина
Луганск
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