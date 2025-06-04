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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 12618 перегляди

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У ТО Луганську виховують “ворошилівських студентів” - ЦНС

Київ • УНН

 • 554 перегляди

В окупованому Луганську університети стали казармами, де молодь вчать стріляти та кидати гранати. Окупанти проводять змагання з військово-патріотичного виховання.

У ТО Луганську виховують “ворошилівських студентів” - ЦНС

У навчальних закладах тимчасово окупованого Луганська відбулись чергові "змагання з військово-патріотичного виховання". Місцеву молодь перевіряли на вміння стріляти, кидати гранату і розбирати автомат. Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

"У тимчасово окупованому Луганську університети перетворились на казарми. Замість нормальної освіти молодь натаскують на стрільбу, кидання гранат і розбирання автомата", - йдеться у дописі.

У так званому "держуніверситеті імені Даля" відбулись чергові "змагання з військово-патріотичного виховання". Список дисциплін як із зведення 1943 року: стрільба з пневматичної зброї, метання гранати, збірка-розбірка АК-74, військово-прикладна естафета

- повідомили в Центрі нацспротиву.

За інформацією ЦНС, все це подають під соусом "виховання захисника Вітчизни", бо 2025 рік оголошено на росії "роком защітніка отєчєства".

Нагадаємо

російські загарбники викладають для дітей-сиріт на тимчасово окупованій території Донецьку та Амросіївки уроки з військової підготовки. Інструктори – бойовики, понад 900 дітей пройшли військовий вишкіл.

На окупованих територіях Запоріжжя росіяни проводять "ревізію" дітей03.06.25, 22:51 • 2258 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
АК-74
Луганськ
Донецьк
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