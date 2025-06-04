У ТО Луганську виховують “ворошилівських студентів” - ЦНС
Київ • УНН
В окупованому Луганську університети стали казармами, де молодь вчать стріляти та кидати гранати. Окупанти проводять змагання з військово-патріотичного виховання.
У навчальних закладах тимчасово окупованого Луганська відбулись чергові "змагання з військово-патріотичного виховання". Місцеву молодь перевіряли на вміння стріляти, кидати гранату і розбирати автомат. Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
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"У тимчасово окупованому Луганську університети перетворились на казарми. Замість нормальної освіти молодь натаскують на стрільбу, кидання гранат і розбирання автомата", - йдеться у дописі.
У так званому "держуніверситеті імені Даля" відбулись чергові "змагання з військово-патріотичного виховання". Список дисциплін як із зведення 1943 року: стрільба з пневматичної зброї, метання гранати, збірка-розбірка АК-74, військово-прикладна естафета
За інформацією ЦНС, все це подають під соусом "виховання захисника Вітчизни", бо 2025 рік оголошено на росії "роком защітніка отєчєства".
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