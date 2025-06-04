В ТО Луганске воспитывают “ворошиловских студентов” - ЦНС
Киев • УНН
В оккупированном Луганске университеты стали казармами, где молодежь учат стрелять и бросать гранаты. Оккупанты проводят соревнования по военно-патриотическому воспитанию.
В учебных заведениях временно оккупированного Луганска прошли очередные "соревнования по военно-патриотическому воспитанию". Местную молодежь проверяли на умение стрелять, бросать гранату и разбирать автомат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
"Во временно оккупированном Луганске университеты превратились в казармы. Вместо нормального образования молодежь натаскивают на стрельбу, бросание гранат и разборку автомата", - говорится в заметке.
В так называемом "госуниверситете имени Даля" прошли очередные "соревнования по военно-патриотическому воспитанию". Список дисциплин как из сводки 1943 года: стрельба из пневматического оружия, метание гранаты, сборка-разборка АК-74, военно-прикладная эстафета
По информации ЦНС, все это подают под соусом "воспитания защитника Отечества", потому что 2025 год объявлен на россии "годом защитника отечества".
Напомним
российские захватчики преподают для детей-сирот на временно оккупированной территории Донецка и Амросиевки уроки по военной подготовке. Инструкторы – боевики, более 900 детей прошли военную подготовку.
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