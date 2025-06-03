На оккупированных территориях Запорожья россияне проводят "ревизию" детей

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"
18:45 • 7156 просмотра

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"

18:15 • 16974 просмотра

Силами беспилотных систем будет командовать "Мадяр"

18:10 • 17867 просмотра

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами

3 июня, 11:55 • 186448 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 150271 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 250000 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 127782 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 231037 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 141199 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 143452 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.6м/с
85%
747мм
Популярные новости

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 143197 просмотра

Керченский мост - в дыму, по Крыму снова фиксируют взрывы

3 июня, 13:10 • 13941 просмотра

Спецоперация "Паутина": Генштаб подтвердил потерю оккупантами 41 самолета

3 июня, 13:20 • 39672 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 41924 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 74041 просмотра
публикации

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 74095 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 143265 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 186448 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 250000 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 212870 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган

Кароль Навроцкий

Юн Сок Ёль

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 41967 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 143267 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 120110 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 122558 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 107420 просмотра
Актуальное

Facebook

Северный поток

YouTube

Х-47М2 "Кинжал"

Нью-Йорк Таймс

На оккупированных территориях Запорожья россияне проводят "ревизию" детей

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В Мелитополе оккупанты начали "ревизию" детей без родителей, готовя их к вывозу в россию. Под видом заботы они собирают данные о детях, чтобы депортировать их.

На оккупированных территориях Запорожья россияне проводят "ревизию" детей

На временно оккупированных территориях Запорожской области стартовала очередная "ревизия" детей без родителей. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по указанию из кремля, коллаборанты ВО Мелитополя начали системную "ревизию" детей, оставшихся без родителей из-за российской войны.

Под видом "визитов уважения" и "заботы" назначенный "мэр" Мелитополя сергей золотарев регулярно посещает семьи с детьми, где родители погибли, пропали или находятся в плену. 

- говорится в заметке.

По данным ЦНС, их сопровождают представители оккупационного "управления по делам детей", которые изучают документы, условия проживания и составляют списки.

"Конечно не для помощи, а для подготовки к "эвакуации" и дальнейшего вывоза детей на россию", - добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним

россия отрицает системное похищение украинских детей, называя это "спасением". Украина передала список из сотен депортированных детей, но рф признает только "десятки".

150 детей из оккупированной Луганщины вывезли в ростовскую область рф на "оздоровление" - ЦНС03.06.25, 03:01 • 2744 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожская область
Украина
Мелитополь
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9