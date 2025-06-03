На оккупированных территориях Запорожья россияне проводят "ревизию" детей
Киев • УНН
В Мелитополе оккупанты начали "ревизию" детей без родителей, готовя их к вывозу в россию. Под видом заботы они собирают данные о детях, чтобы депортировать их.
На временно оккупированных территориях Запорожской области стартовала очередная "ревизия" детей без родителей. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по указанию из кремля, коллаборанты ВО Мелитополя начали системную "ревизию" детей, оставшихся без родителей из-за российской войны.
Под видом "визитов уважения" и "заботы" назначенный "мэр" Мелитополя сергей золотарев регулярно посещает семьи с детьми, где родители погибли, пропали или находятся в плену.
По данным ЦНС, их сопровождают представители оккупационного "управления по делам детей", которые изучают документы, условия проживания и составляют списки.
"Конечно не для помощи, а для подготовки к "эвакуации" и дальнейшего вывоза детей на россию", - добавили в Центре нацсопротивления.
Напомним
россия отрицает системное похищение украинских детей, называя это "спасением". Украина передала список из сотен депортированных детей, но рф признает только "десятки".
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